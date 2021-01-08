精品美妝香奈兒嘉柏麗系列新品「香奈兒嘉柏麗身體乳霜」150g，3570元。

搭配全新的方形霧面磨砂玻璃罐，搭配閃爍金光的上蓋，以花香調的細緻質地乳霜呵護身體肌膚，展現嘉柏麗系列的豐厚香氣，細緻油滑的珍珠光澤質地，蘊含玫瑰與茉莉的活性滋養成分，在沐浴後給身體細緻呵護， 不只帶來生活儀式感，更能裝點生活空間美學。