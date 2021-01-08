精品美妝香奈兒嘉柏麗身體乳霜 以花香調帶來生活儀式感 19:352021/01/08 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「香奈兒嘉柏麗身體乳霜」150g，3570元（見圖，香奈兒提供）。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 精品美妝香奈兒嘉柏麗系列新品「香奈兒嘉柏麗身體乳霜」150g，3570元。 搭配全新的方形霧面磨砂玻璃罐，搭配閃爍金光的上蓋，以花香調的細緻質地乳霜呵護身體肌膚，展現嘉柏麗系列的豐厚香氣，細緻油滑的珍珠光澤質地，蘊含玫瑰與茉莉的活性滋養成分，在沐浴後給身體細緻呵護， 不只帶來生活儀式感，更能裝點生活空間美學。 百貨精品衝買氣 業績帶頭漲 網路首賣獨家跑車 過年用性感妝容搶盡鋒頭 新春限量彩妝紅通通登場 #嘉柏麗 #香奈兒 #細緻 #精品美妝 #身體乳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國美妝推新年限定品 化妝品用牛奶盒包裝太可愛 19:052021/01/04 美妝 急凍天氣必備滋潤保養 這些新品讓肌膚維持水嫩Q彈 20:132021/01/05 美妝 民主黨占參議院優勢 資誠：台商應留意加稅法案 15:202021/01/08 財經 微風女神許願搶攻台劇女神 宋蘋恩最愛台劇《天之驕女》 20:552021/01/05 娛樂 賈靜雯超級脣膏控 選色像抽塔羅牌的心情 04:102021/01/07 時尚消費 最辣人妻曬冬季春光 沒穿躲進紙袋網暴動：直接提走 22:002021/01/05 娛樂 亞裔兒被美夫妻領養苦學中文 17年後看出生證明傻了 19:172021/01/04 搜奇 冬季身體保養飄香 療癒身心 04:102021/01/05 時尚消費 百貨精品熱銷 去年成長兩成 04:102021/01/05 產業．科技 吳釗燮兒 接民進黨駐美辦公室副主任 過往歷史曝光 10:462021/01/06 政治 漲價仍爆棚 除夕圍爐商機火熱 04:102021/01/04 產業．科技 時尚熱門新聞 170cm網拍女神上衣領口太低 肩頭滑落洩大尺寸豐滿上圍 - 名人 - 時尚 170cm清純女模自掀上衣 超狂火辣曲線全都露 - 名人 - 時尚 金泰希無濾鏡側拍流出 燈光下洩真實膚況網友全傻眼 - 名人 - 時尚 《金剛》女星52歲超火辣 深V吊帶衣整排鏤空洩半球 - 名人 - 時尚 178cm超模雪地裡不怕冷 只穿小丁狂洩火辣曲線 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。