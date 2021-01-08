克蘭詩面部護理油。（克蘭詩提供）

克蘭詩蘭花純萃賦活乳。（克蘭詩提供）

克蘭詩100％植萃精油實驗室。（克蘭詩提供）

Susanne Kaufmann扭轉乾坤賦活手肌去角質藍膠＆手肌精華。（Susanne Kaufmann提供）

Forest Beauty 氧顏森活「花若盛開漢方全系列面膜」及康是美獨家限定禮盒。（Forest Beauty提供）

頂級保養克蘭詩100％植萃精油實驗室登場，一月起於台北、高雄、台中三地巡迴共四場的快閃店活動，現場不僅可以預約免費微SPA修護保濕護手療程，還能將精油乳液蘭花純萃賦活帶回家體驗。

呼應SPA起家品牌淵源，克蘭詩用一間快閃店就創造滿滿自在氛圍，從入口開始，每個角落都超好拍。圓弧形設計的休憩區，隨意坐上就是最美姿勢，克蘭詩重視每一款產品的氣味，善用天然植物香氣來產生芳療嗅覺能量，深層舒壓、恢復身心活力，在精油實驗左右兩側的嗅香區域完美演繹此精神。靈感來自法國羅浮宮香水舖，透過擠壓注入空氣於容器，得以享受克蘭詩最權威的油保養的天然植物芳香。快閃店活動也推出超值優惠組合蘭花純萃修護保濕組優惠價2450元，價值3042元。

Susanne Kaufmann極限冰礦舒膚乳的黃金三角，運動後，洗完澡，從下到上將洗劑塗抹在身體上，搭配筋膜揉按與推拿使用，在緊繃的部位上塗抹核桃大小的乳液，以打圈和順推按的方式按摩。

國際美妝大賞常勝軍氧顏森活推出限量「花若盛開漢方系列面膜」汲取古代漢方美容秘帖，分別以三帖宮廷后妃珍藏方劑做為基礎研發，結合現代科技萃取研發，全系列面膜濃縮漢方草本中的珍稀精華，以植萃成份創造彈潤亮顏。