芯動隨身杯的內外杯體有創新，連外觀的金屬烤漆質感都很細膩、不容易留上指紋。（SWANZ提供）

不論是搭配不同飲品，或是臨時需要多一個杯子使用，都可以優雅又輕鬆的應對不同場景。（SWANZ提供）

你有沒有想過，一個杯子可以取代所有杯子？深耕全球陶瓷保溫杯超過10年的領先品牌SWANZ「芯動杯」成功打動台灣消費者的心、創下逾千萬元銷售額後，SWANZ推出的新產品也「芯動隨身杯」再度吸引消費者關注，再創千萬預購佳績，這風潮不但吹向美國、日本、香港，更即將在韓國的募資平台上開賣，繼續溫暖每一位消費者。

SWANZ去年推出的可換芯陶瓷保溫杯「芯動杯」以外層採用 304 不鏽鋼、內層全白硬陶瓷，「什麼都能裝」的特性，從茶飲、咖啡、蜂蜜水、甚至是中藥溫補茶品都能適用，完全符合華人在日常飲品習慣的多樣特性，成功打入市場。

除了感謝消費者的喜愛，SWANZ也將「芯動杯」帶往日本、美國、香港等國家，也是佳評如潮，更在日本成為固定長期銷售商品。SWANZ秉持著不斷創新的企業理念，為更貼近消費者使用習慣，在今年夏天推出「芯動隨身杯」，不但一杯三用、再搭上專利配件，讓保溫杯變身成為隨身的時尚配件，目前正在進行第五波預購，預計今年底就會開始出貨，讓「芯動隨身杯」陪伴過冬。

芯動隨身杯運用獨家「內芯可抽取」結構設計，讓一個陶瓷保溫杯可以變成一個陶瓷杯、與一個不鏽鋼杯，不論是搭配不同飲品，或是臨時需要多一個杯子使用時，都可以優雅又輕鬆的應對不同場景，而且芯動隨身杯的陶瓷內杯還搭配嬰幼兒安全級別矽膠套膜，不但好握不燙手，還可以直接放進微波爐加熱，加熱完再放回不鏽鋼外杯保溫，讓熱度延續、飲品不冷卻。

芯動隨身杯的內外杯體有創新，連外觀的金屬烤漆質感都很細膩、不容易留上指紋；杯蓋設計可以插吸管、也可以對口直飲，考慮到多種使用場景更具有使用彈性，而且防塵密封性佳，輕輕蓋上就可以把飲品隨身攜帶。

芯動隨身杯也注意到過去市售保溫杯常有杯底死角難清洗的問題，SWANZ指出，這次的杯口設計為大口徑，不僅好裝飲料，同時也好清潔，更推出450ml與850ml兩種容量，不管是手搖中杯、大杯的飲品都很實用。

芯動隨身杯目前正在進行第五波販售、預計在月底進行第六波販售，SWANZ表示，在有了台灣、香港、日本、與美國的銷售經驗，近期也正準備登上韓國的預購平台，逐步把高品質的陶瓷保溫杯與創新保溫杯設計帶進更多國家，讓更多消費者怦然心動。