南韓大勢女團BLACKPINK在去年10月以單曲《Lovesick Girls》火熱回歸，話題居高不下，近日經紀公司YG才宣布，成員Lisa、Rosé將在今年solo出道，讓粉絲們相當期待2位的個人音樂作品。而成員Rosé（朴彩英）近日替品牌 YSL Beauty 拍攝一組時尚寫真，大秀好身材。

Rosé以絕美五官及獨特嗓音走紅，纖細的極品身材被廣大粉絲們封為「人間玫瑰」，在近日曝光的形象照中，她換上一套黑色皮革馬甲上衣，罩杯式的剪裁看起來大膽前衛，搭配上同色系超緊身熱褲，讓螞蟻腰、白皙腿根成了最大亮點。

照片中，Rosé留著一頭性感的招牌金髮，手拿著大理石圖騰的餅盒拍照，舉手投足都散發性感氣場，讓粉絲看了紛紛大讚：「姐姐真的太好看」、「性感成這樣」、「世界上最美的女人」、「超級喜歡」等。

除了惹火的代言照，Rosé先前也釋出一組新年寫真，只見她頭戴浮誇華麗的蝴蝶髮箍，化身俏皮的花仙子，選穿黑色短背心及草綠色紗裙，以一貫的中空穿法秀出小蠻腰，骨感的精緻曲線令人看了相當稱羨。