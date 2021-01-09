大陸知名女星楊冪，以亮麗外表與凹凸有致的身材聞名，加上自然又細膩的演技讓她出道多年依然穩坐「陸劇女王」之位，楊冪的高人氣也使她代言廣告不間斷。日前接下國際知名內衣品牌代言的她，在形象照中大方展現好身材，令粉絲們暴動。

國際知名內衣品牌「維多利亞的秘密」(VictoriasSecret)，日前找來大陸超模何穗以及知名女星楊冪、周冬雨擔任新品代言人，並陸續在網路上公開新年廣告短片及形象照。

只見照片中，周冬雨穿上中空蕾絲上衣搭配黑色長褲，上身透視的設計使內搭黑BRA若隱若現十分性感；身為超模的何穗，則是直接將外搭的罩衫全開，換上成套紅色、黑色及花色的內衣褲，展現極致好身材。

周冬雨近日接下代言展現女人味。（圖／微博@番茄娱乐）

楊冪的造型最是吸睛，除了換上招牌黑蕾絲吊帶睡衣展現性感女人味外，另一套深V黑蕾絲拼接花朵圖騰睡衣，更直接秀出豐滿上圍與火辣曲線。楊冪在影片中也不忘感謝在前線防疫的人員，令粉絲們暴動紛紛留言「冪冪的身材真絕」、「我老婆太好看了」、「我又愛上她了」登上熱搜。

另外，春節即將到來，大陸河北近日卻傳出新冠肺炎疫情爆發，使得石家莊等地再度宣布封城，不少企業紛紛鼓勵員工離峰返鄉或提高年節工作獎金「原地過年」來控制疫情。