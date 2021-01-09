被媒體封為「最美星二代」的沈月，為香港性感女神邱淑貞的大女兒，近日聽聞日本知名動漫《灌籃高手》即將推出電影版，使她興奮得扮演起赤木晴子，並在微博上曬出籃球造型穿搭，秀出一雙白皙長腿，引起網友熱烈討論。

沈月擁有甜美臉蛋、渾圓大眼，加上出眾的清新氣質，完美複製媽媽邱淑貞的優良基因，使她在去年11月的巴黎名媛舞會上大放異彩，成為全場媒體捕捉的焦點，在網路上迅速竄紅，吸引不少經紀公司爭相合作。年僅19歲便陸續登上《ELLE》、《COSMOPOLITAN》等雜誌封面，成為新一代的時尚寵兒。

沈月私底下除了經常在個人社群平台上曬出私服穿搭外，也相當喜歡cosplay，先前曾在萬聖節時扮演電玩《英雄聯盟》裡的性感角色「阿璃」，俏皮又火辣的造型受到大批網友讚賞。

近日聽聞日本知名動漫《灌籃高手》即將推出電影版後，沈月也不忘扮演劇中女主角赤木晴子來吸引目光。只見她穿著一件潮牌長版籃球衣，拿著籃球對著鏡頭擺出各種姿勢，最後一張才發現她竟「下衣失蹤」大方展現白皙長腿，令網友看了忍不住留言「好漂亮的妹妹」、「果然媽媽漂亮女兒也不會差到哪」、「好基因請傳承下去」。