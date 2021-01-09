篤信星座運勢的人，大概都很害怕水逆的到來，因為接二連三的不順，常常讓人身心俱疲。現在正值2021年的一開始，星座專家艾菲爾特別發文提醒大家，在2021年，總共會水星逆行3次，有3個星座必須注意，受到的影響最大。

艾菲爾老師表示，水星代表溝通、思慮、旅遊、小買賣、商業、舊愛等問題，在順行時，從商的星座會有好運，但如果在水逆期間，就要小心電器、電腦、手機、交通工具等可能出現故障；與人溝通方面，也要多耐性，避免因溝通不良而讓關係破裂，另外，針對舊愛問題，過去的心結可能再度浮出檯面，易有口角爭執。

2021第一次水逆

1/30～2/21逆行於水瓶 在水瓶恢復順行

艾菲爾老師表示，水瓶對水星而言是較「優勢」的位置，此時相較負面影響，水星逆行於水瓶反而能帶給我們修補問題的機會，像是舊愛回頭、挽回失去的朋友、工作上的問題被修正、甚至我們目前正面臨的大困境、過去遺失的錢財，也有望在此時得到緩解。如果有想趁水逆時修復一段想挽回的人、事、物，此時進行是再好不過了。

水星逆行於水瓶的重災星座：水瓶、獅子

2021第二次水逆

5/29～6/22逆行於雙子 在雙子恢復順行

水星逆行於守護星座「雙子座」，這恐怕是所有水逆裡，威力最大的前幾名之一了。水星逆行於雙子時，我們容易受八卦流言所苦，與人相處時也會遇到明明一開始說好了，最後卻翻臉不認人、或是說一套做一套的事情發生。另外也要提防被雙面人背叛的可能，且那位也許是你自以為跟他關係很好的同事、朋友。商業方面，與人交易、合夥、買賣等，也要注意對方出爾反爾的行為。

水星逆行於雙子的重災星座：雙子、射手

2021第三次水逆

9/27～10/18逆行於天秤 在天秤恢復順行

水星逆行於天秤座，恐怕我們每天都要陷入選擇困難症，與優柔寡斷的恐懼之中了，不管是在溝通、做決定、買賣東西、甚至只是煩惱晚餐要吃什麼，都可以讓我們陷入抉擇的恐慌。特別是事業上很容易出現合作好不容易談成了，但客戶、廠商、領導事後又後悔的狀況。愛情上則是出現舊愛回頭，使對象、甚至是自己陷入左右搖擺的情況。另外水星逆行於天秤時，也建議維持專注自身、低調行事的準則，不要突然正義感爆棚而去管人家閒事，否則很可能惹禍上身。

水星逆行於天秤的重災星座：天秤、白羊