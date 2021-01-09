南韓38歲人氣女星孫藝真，元旦認愛男神玄彬後一舉一動都備受關注。近日有網友在網路上曝光一組巧遇孫藝真的合照，疑似素顏的她大方展現真實膚況，讓網友看傻了眼。

一名網友7日於IG上公開一組與孫藝真的合照，並在文中寫下「最近孫藝真與玄彬超火熱，漂亮的孫藝真即使本人沒化妝皮膚也一樣超白，毫無瑕疵令人超羨慕」。而照片中的孫藝真，穿著襯衫搭配西裝外套與一頭慵懶的黑髮造型，即使素顏但透亮的肌膚依然散發好氣色，難掩明星的光芒。網友看到後紛紛大讚「姊姊素顏太美了」、「真的是女神」、「孫仙就是不一樣」引發話題。

孫藝真素顏照流出，驚人美貌令網友驚艷。（圖／theqoo）

孫藝真與玄彬之前曾多次傳出誹聞，還被拍到一同出現在美國超市，卻遭到雙方經紀公司否認戀情，沒想到日前竟再度被韓媒「D社」爆出已偷偷交往8個月震驚演藝圈。

孫藝真元月1號也在個人IG上PO文證實戀情，難掩嬌羞的寫道：「第一次不是以工作，而是以我個人的事情面對大家，怎麼感覺有點害羞呢？呵呵...嗯..對...事情就變成這樣了...」可愛的反應引起網友紛紛留言祝福。