南韓人氣女團ITZY，即將於22號發行改版英文專輯《Not Shy》，令網友相當期待。20歲成員禮志(YEJI/예지)近日在官方社群平台上曬出造型側拍，大方秀出纖腰吸引目光。

ITZY出道短短兩年，便憑著堅強實力與團員的獨特魅力，受到大批粉絲的喜愛，一連推出《DALLA DALLA》《ICY》、《WANNAB》、《Not Shy》等多首夯曲，並以最快的速度奪下各大音樂節目的冠軍。去年底的「TMA 2020頒獎典禮」上，ITZY也順利拿下「最佳表演者賞」的講座，人氣無法擋。

ITZY在去年8月發行第3張韓語迷你專輯《Not Shy》的單曲MV後，便在短短41天內突破1億人次觀看紀錄，經紀公司也趁勢宣布將於1月22日推行首張英文專輯，內容收錄ITZY出道以來的所有主打歌並改成英文，正式進軍國際市場。另外，ITZY今年也開設起YouTube頻道並推出影片企劃「2TZY: Hello 2021」，令粉絲們相當開心。

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成員禮志近日在官方IG上曬出造型側拍，只見她穿著一件短版白T外搭內衣造型背心與休閒長褲，纖細的腰線立刻乍現，加上電力十足的眼神，吸引超過94萬人按讚。