馬來西亞「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li），日前才曬出「100萬驚人帳單」引發網友熱烈討論，近日她再度於個人社群平台上曬出近況，疑似正在工作的她穿著超深V洋裝，大方秀出好身材。

李元玲擁有精緻五官與火辣身材，除了練得一手精湛琴藝外，還是名芭蕾舞者及健身達人，加上她經常不吝嗇在IG上公開健身後的完美體態及性感穿搭，使她只要一PO照片便能造成話題，IG吸引超過181萬人追蹤，在網路上迅速竄紅。

李元玲在近日公開的PO文中問道：「 What’s your plan on Friday ?」並附上一張工作照，照片中李元玲穿著一件白色雪紡紗洋裝，搭配頭上的金色髮式與透亮的妝容，看起來仙氣十足。而領口深V的剪裁，也在她微微向前傾時，大方秀出飽滿的上圍曲線，吸引網友忍不住留言「周五就是好好看著你」。

李元玲隨後又曬出一張躺在沙發上的自拍照，只穿著平口短版上衣的她，再度秀出體脂只剩12%的超狂身材與腹肌線條，並附上土味情話「你屬什麼？你屬於我」，同樣吸引萬名網友按讚。