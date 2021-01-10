來自西班牙的46歲好萊塢知名女星潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz），新年一開始便登上時尚雜誌《Harper' s Bazaar》的1月號封面，在其中大秀火辣好身材，讓不少網友看了驚呼「越老越美」。

潘妮洛普克魯茲在網路上公開的照片中，除了換上多套時裝展現成熟女人味外，她還在其中換上整身透視的薄紗襯衫，大方秀出性感比基尼與凹凸有致的曲線，從水面躍出時更讓飽滿雙峰一覽無遺；最後甚至脫掉上衣，只遮前面大秀性感美背，令網友看了直噴鼻血，紛紛留言「愛慘這組照片了」、「根本看不出來46歲」、「越老越美路線」。

潘妮洛普克魯茲還在個人IG上加碼送出花絮美照，騎著馬奔馳在草原上的畫面也令粉絲們忍不住大讚「美女隨便拍都是大片」、「就是喜歡這種從容美」，吸引28萬人按讚。

潘妮洛普克魯茲擁有豔麗外表、168cm的曼妙身材，畢業於西班牙國家音樂學院古典芭蕾系後便被挖掘進入演藝圈，2007年憑著電影《回歸》入圍奧斯卡、金球獎及英國電影學院獎的「最佳女主角獎」，2009年再憑著電影《午夜巴塞隆納》奪下奧斯卡金像獎以及英國電影學院獎「最佳女配角獎」演技備受肯定，她也一舉躍升國際成為家喻戶曉的女星，並獲得「西班牙第一美女」的封號。