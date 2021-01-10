美國24歲女星艾爾蘭鮑德溫(Ireland Baldwin)，以豪放、火辣的穿搭風格而聞名，加上明星老爸亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)的加持，讓她在網路上吸引超過65萬人追蹤，被媒體譽為「最辣星二代」。近日她在個人社群平台上曬出「居家裸照」，令網友大噴鼻血。

艾爾蘭鮑德溫為好萊塢男星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)的女兒，不僅承襲了爸爸的明星光環，還有個185cm的高䠷身材，使她在2013年便與知名經紀公司簽約，並以模特兒身份為《紐約郵報》拍攝泳裝特輯，之後陸續登上《W》、《浮華世界》、《ELLE》等雜誌，逐漸打開知名度。

艾爾蘭鮑德溫私底下的穿搭一向前衛、大膽，經常在IG上毫不吝嗇的曬出火辣福利照，大秀前凸後翹好身材而在網路上迅速竄紅。雖受到新冠肺炎影響讓她工作量銳減，但即使在家中艾爾蘭鮑德溫依然接到不少合作邀約，近日她便為了幫知名鞋履品牌TAMARA MELLON宣傳，特別在個人IG上曬出照片。

只見艾爾蘭鮑德溫全身赤裸，腳上只穿著一雙該品牌的黑色長靴，除了以坐姿展現靴子細節外，她還不忘站上樓梯，秀出靴子的長度，整片美背與翹臀也一覽無遺，讓粉絲們看了直呼「眼睛不知道該看哪了」、「照片又讓人噴鼻血」。