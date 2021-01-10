兒時記憶中，陪伴著我們一起長大，淘氣俏皮的唐老鴨、總是溫柔善後的多啦A夢，還有跟著動畫一起在熊貓森林裡探險，每個記憶裡的瞬間，都隨著每一個動畫角色變得鮮明。時尚品牌更紛紛攜手這些「懷舊經典」，不僅打造一系列服飾、包款、配件，更跨足電玩，將服裝虛擬化，讓每個玩家都能把它穿上。

龍貓歷險

由吉卜力工作室攜手LOEWE打造的聯名系列，將動畫中的經典角色：龍貓、中龍貓、小龍貓和灰塵精靈，都一一呈現在系列之中，從Ｔ恤衫、連帽衫、騎士外套、襯衫到經典包款，包含氣球水桶包 Balloon、吊床包Hammock、肩背包 Puzzle 及小掛包 Heel Pouch等單品。

在白雪皚皚的「Tommy Forest」，參加一場別開生面的虛擬派對。（圖／品牌提供）

虛擬集合

任天堂NDSL時期到人手一機的switch，經典遊戲「集合啦！動物森友會」讓人彷彿走進虛擬世界一般，透過換穿服裝功能，現在更可以體驗到Tommy Hilfiger特別遊戲打造的2020秋冬系列服裝的虛擬複製版，更邀請9m88在遊戲中換上秋冬色塊拼接羽絨大衣，跟著Tommy Hilfiger先生與一眾潮人們一起集合！

左：帶有些淘氣男孩氣息的唐老鴨，印在波卡外套上十分俏皮。右：將各種型態的多啦A夢搭配GG Supreme老花，可愛又不失復古感。（圖／品牌提供）

淘氣男孩

透過今年7月線上發佈的「Epilogue 終曲」，偶而淘氣的讓人牙癢癢的迪士尼唐老鴨，和總是溫柔幫助大雄的多啦A夢，兩大角色默默在系列中呈現。從印花Ｔ恤衫、外套、老花托特包、球鞋、水桶包到絲巾，都可以見到兩位的身影，悄悄的展現不滅的玩心。

更多 CTWANT 報導