韓國女星IU（李知恩）擁有高顏值及能唱能寫能演的才藝，被譽為「國民妹妹」，她昨日（9日）晚間現身《金唱片音源大賞》（Golden Disc Awards）頒獎典禮，在領獎及登台表演時一連穿出多套火辣穿搭寵粉，一曝光瞬間引起眾人騷動。

IU 今年一次拿下了《金唱片音源大賞》及《金唱片 Best Digital Song 本賞》2大獎項，昨一開始登台時，她先是選穿黑色短褲搭配寬鬆版西裝，以性感微辣的學院風穿搭出場，腳踩過膝長靴大秀腿根，最後不忘搭配上黑色口罩呼籲防疫，讓粉絲相當驚豔。

IU 在上台演唱《Blueming》時，則換上一襲水藍色短裙套裝，展現淘氣的青春魅力，以學生妹最愛的百褶裙搭配白色綁帶踝靴出場，激短的裙長讓整雙美腿成為最大亮眼，最後在演唱《Love Poem》時則換上仙氣逼人的水鑽長禮服，方領設計襯托出白皙鎖骨，絕美畫面令人看了全被電暈。

IU 私下的個性大方搞笑，後續她更將一系列後台拍攝的花絮照一起上傳到IG，不計女神形象把化妝間的細節全公開，讓粉絲們看了狂讚：「不用修圖也這麼美」、「不愧是IU的修長美腿」、「穿什麼都好看」、「姐姐最美麗」。