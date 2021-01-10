40歲韓國女星孔曉振（공효진）近日在韓國蓋洛普民調中，被獲選為2020年度人氣演員第10名，靠的竟是去年的浪漫喜劇作品《山茶花開時》，足見她的高人氣，近日她以特殊的二次元瀏海造型拍彩妝寫真，展現十足少女感令人驚艷。

孔曉振近日替彩妝品牌拍攝新品，搶先換上應景春夏季的清涼服裝展現活力，照片中，她穿上短版的亮橘色短上衣，搭配奶油色高腰褲，以中空穿法微露白皙的水蛇腰，同時紮起活潑的公主頭，完美駕馭新潮又俏皮的復古的穿搭風格。

女星孔曉振以特殊的二次元瀏海造型拍彩妝寫真，展現十足少女感。（圖／摘自微博@孔晓振吧 ）

孔曉振另一套吸睛的穿搭則是深V刺繡背心配上牛仔寬褲，率性風宛如女大生，她凍齡有術的模樣讓粉絲們看了忍不住回應：「歐尼也太可愛了吧」、「姐姐擊中我的心」、「有孔曉振的每一天都是春天」、「歐尼的笑好暖心哦」、「嗚嗚真的太美了」。

孔曉振穿上深V刺繡背心配上牛仔寬褲，率性風宛如女大生。（圖／摘自微博@孔晓振吧 ）

孔曉振從模特兒出身，以電影《死亡教室2》出道，自從2019年出演韓劇《山茶花開時》後爆紅，雖不是標準美女，卻靠自然演技及獨特的個人魅力圈粉無數，她與鄭智薰、孔劉、張赫、金秀賢、車勝元、蘇志燮、趙寅成、李善均、曹政奭、河正宇、姜棟元、金來沅、姜河那等多位的男神合作，因此有「韓劇女王」、「男神收割機」之稱。