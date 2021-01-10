28歲大陸女星迪麗熱巴以來自新疆的高顏值走紅，除了精緻五官、168cm姣好身材，更靠超強親和力晉升新生代人氣女星。迪麗熱巴近日登上《精品購物指南》28週年刊封面，她的工作室搶先公開一系列拍攝花絮，大方曝光熱巴各種可愛又迷人的瞬間。

迪麗熱巴頂著招牌的氣質烏黑長髮，一連換上多套華服拍寫真，最吸睛的莫過於一套綠色緞面洋裝，以大露背又開衩的剪裁秀出光滑美背及美腿，狂噴優雅女人味。她在換上另一套紅裙時則轉換風格，搭配率性的鉚釘帽，展現高貴不失時髦的品味。

迪麗熱巴頂著招牌的氣質烏黑長髮，一連換上多套華服拍寫真。（圖／摘自微博@精品购物指南）

迪麗熱巴在去年7月才剛殺青古裝大劇《長歌行》，她在專訪中表示，自己在劇中飾演的「李長歌」一角中學到很多，也獲得不少成長，目前已經找到專屬的節奏，「我更想要去追求一些不同的角色，相比於沒有追求的狀態下，就會更清晰、更有目標、更有安全感。」

迪麗熱巴在換上紅裙時轉換風格，搭配率性的鉚釘帽，展現高貴不失時髦的品味。（圖／摘自微博@精品购物指南）

迪麗熱巴美照一釋出立刻讓粉絲們灌爆留言，「高貴優雅太美了」、「熱巴美美噠」、「好美的內頁」、「她好高貴，我不配」、「這麼美的迪迪趕緊get」、「張張美麗大方」等。