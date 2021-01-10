寶格麗在近日於台北101精品店舉辦2021春夏配件預覽會，分別邀請到有著「最強新人」封號的女星李沐及氣質女神林映唯一起出席，兩位都以一身俐落裙裝亮相，以獨特個人風格詮釋珠寶工藝。

林映唯手拿金色金屬水蛇皮肩背包，有著黑色小牛皮內襯，蛇頭扣環設計靈感源自Heritage典藏系列作品，搭配多條金屬鍊條與同色系水蛇皮背帶，李沐則選擇甜美風的蜜桃色小羊皮手提肩背包，兼具時尚及功能性。

身為皮件的珠寶商，寶格麗屢屢從自身豐富傳統中汲取創意靈感，將最經典的珠寶主題賦予當代新意，搖身一變成為摩登都會的包款配件。此次寶格麗推出全新 Serpenti Maxi Chain 包款，即重新詮釋曾多次出現在品牌奢華長鍊與頸鍊上的粗鍊設計。全新皮質寬背帶為日常穿搭增添新鮮感，而精緻鍊帶也提供更多搭配造型。

時尚感十足的鍊帶如同珠寶一般，以手工一節節串連，由寬而細，充分展現寶格麗以珍貴材質創造經典包款的深厚功力。除了蜜桃色包款搭配金色鍊帶之外，所有包款的鍊帶顏色皆完美搭配包身的Nappa小羊皮皮革色調，打造一致的純色效果。本系列的設計重點，重新詮釋聞名遐邇的蛇頭設計，此次以更鮮明的輪廓呈現，於蛇首鑲飾與包身同色的小顆寶石。

從 Serpenti 經典扣環、如珠寶般璀璨多變的色澤到讓人移不開視線的搶眼鍊帶設計，這款全新日用包款的每一絲細節無不散發著寶格麗獨樹一幟的珠寶 DNA。除了雋永經典的黑色Nappa小羊皮外，還提供三種不同尺寸以及蜜桃色、洋紅尖晶石色與紅石榴石色等三種選擇。