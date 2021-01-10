強烈寒流接力報到，維持身體舒適暖和的關鍵在於衣物面料，包含柔軟蓬鬆的羊絨、喀什以爾，散發暖意的燈芯絨與絲絨、高磅數的厚棉等，皆能增添溫暖，抵擋寒冷氣候。藉由多層次的搭配方式，讓冬季造型更加多變，禦寒又具時髦風格。

風格潮牌SPORT b.近期就以暖色調絨布面料，打造別樹一幟的法式女人風情。觸感柔軟的橘紅毛海開襟外套與棉絲絨及踝長裙搭襯；深棕色燈芯絨寬褲、喀什米爾圓領毛衣，外罩麂皮羊毛領外套，讓人盡情徜徉於冬日的溫暖中。另有多款毛絨外套與披肩、喀什米爾Snap Cardigan，可與小禮服、連身裙完美配搭，氣質高貴優雅，適合歲末尾牙各式聚會場合。

觸感柔軟的橘紅毛海開襟外套與棉絲絨及踝長裙搭襯，穿出法式女人風情。（圖／品牌提供）

男裝系列則於工裝設計中融入優雅造型，推出雙排釦水手毛呢長大衣、立領厚棉經典Snap Cardigan，另有多款連帽防風外套，展現男士的俐落率性。其中一款喀什米爾羊毛高領外套，觸感細緻柔軟，具絕佳保暖效果，純黑襯以白色飾邊，時髦且具沉穩風範。

男裝系列則於工裝設計中融入優雅造型。（圖／品牌提供）

具有羊毛般觸感的「Fleece抓毛絨」，為寒冬不可或缺的保暖面料，包含夾克、背心、連帽上衣等，獨特的渲染粉彩色調，可正反兩穿的設計，打造出更多元的街頭風格。另有皮夾克與羽絨衣等保暖外套、高磅數厚棉帽T，搭襯男裝圓領針織衫與運動褲，舒適中亦顯有型；女裝則配搭不對稱裙擺印花裙、連帽短洋裝，展現休閒時尚。