最近鬼鬼（吳映潔）穿衣打扮尺度大開，跨年晚會上不畏寒風穿上一襲中空泳裝，一反昔日甜美少女的形象，大膽展現性感嫵媚的一面。她笑說，她是典型的獅子座，做任何事都喜歡自己做主，既可以裝可愛耍萌、也可以冶豔使壞，不會為了迎合世俗的眼光自我設限，「我們女生，可不是想像中這麼簡單！」

鬼鬼勇於挑戰自我，可以裝可愛耍萌，也可以冶豔使壞，展現多元風情，佩戴宇舶表（HUBLOT）粉紅透明果凍Big Bang One Click 粉紅藍寶石鑽表212萬6000元，十分卡哇伊。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ferragamo）

就連愛情，鬼鬼也喜歡主動，她透露從小到大都是她自動向男生示愛，小時候還曾在心儀男生的住家樓下站崗，猛傳訊息傳情，一下課就黏著對方，還從學校的一樓追到四樓，把對方嚇到躲起來。

鬼鬼在愛情採取主動，曾倒追男生把對方嚇跑，就怕錯過真愛而有遺憾，佩戴宇舶表（HUBLOT）經典融合系列鈦金屬藍色腕表22萬 3000元，展現帥氣的一面。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ferragamo）

「男追女隔層山，女追男隔層紗，我主動求愛的成功率大概有六成，還可以！」鬼鬼笑說，萬一被心儀的男生拒絕，一定會離過，但她不會深陷其中，也不會覺得丟臉，只知道寧可被拒絕，也不要錯過真愛而有遺憾。

近來鬼鬼「戀愛ING」的傳聞不斷，鬼鬼則是再三否認，強調「沒有人追我」、「我也不喜歡被追」，充分展現她在感情上的強勢作風，而這股強勢也同樣反應在她專輯新曲裡，例如新曲《你要不要先回家》中，她會對不專情男友嗆聲：「Baby東看西看再看，就把你眼睛給挖出來」，還要男友要不要先回家自己反省想清楚，都是現實中她會說出來的話。

宇舶表BIG BANG ONE CLICK唇膏腕表精鋼款，56萬9000元。（HUBLOT提供）

鬼鬼進棚拍攝宇舶表（HUBLOT）時尚專題，在鏡頭前輕啟朱唇、媚眼迷濛，在手中帥氣HUBLOT百萬腕表的襯托之下，展現不同風情，其中一款是宇舶表Big Bang One Click粉紅藍寶石鑽表，整支表如粉紅透明果凍般，十分卡哇伊，要價破2百萬；另一款則是宇舶表經典融合系列鈦金屬藍色腕表，大表徑的設計中性陽剛，兩款表風格大異其趣，與鬼鬼可萌又可壞的多變形象十分吻合。

宇舶表SPIRIT OF BIG BANG粉紅陶瓷皇金鑽表，74萬9000元。（HUBLOT提供）

宇舶表Big Bang Unico魔力藍陶瓷計時碼表，61萬9000元。（HUBLOT提供）