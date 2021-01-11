農曆辛丑年即將來報到，牛的五行屬土，對應十二地支中的「丑」，代表了只要腳踏實地努力工作，就能有收穫，預計今年會是個豐收的「金牛年」，蕭邦（CHOPARD）為迎合大中華市場推出牛年限量表，打造閃亮金牛表，帶來一整年的好運。

日本蒔繪工藝大師手繪蕭邦L.U.C XP Urushi Year of the Ox金牛蒔繪腕表上的金牛圖。（CHOPARD提供）

蕭邦（CHOPARD）自2013年起，每年都會推出一款L.U.C中國生肖表，今年為迎接牛年特別主打L.U.C XP Urushi Year of the Ox金牛蒔繪腕表，匯聚東方的蒔繪工藝與西方的精湛製表工藝，由日本蒔繪大師小泉三教親自執畫筆，以傳統Urushi漆藝在表盤上彩繪金牛滿載財富的吉祥畫面，搭載L.U.C 96.17-L型蕭邦自製超薄機芯，表殼採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金精心製作，限量88只。

L.U.C XP Urushi Year of the Ox金牛蒔繪腕表直徑39.5mm，搭配超薄表圈，既優雅又纖巧，厚度僅為6.8mm，是專為亞洲人專屬打造的完美尺寸。

另有一款首度融入中國傳統計時單位「時辰」的L.U.C XP Urushi

：蕭邦L.U.C XP Urushi Year of the Ox金牛蒔繪腕表，有著金牛運財的意寓，限量88只，87萬元。（CHOPARD提供）

Spirit of Shi Chen蒔繪腕表，以中國十二生肖取代時間的運轉，例如金鼠代表「子時」、金牛代表「丑時」，並依序類推，十二生肖在大顯示窗如走馬燈一般緩緩出現，饒富趣味，表盤中央綴飾金色浮雕，是代表「福祿壽」三仙中的「祿星」，更添吉祥喜氣。