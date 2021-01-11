南韓28歲「性感小野馬」泫雅，8日透過經紀公司「P NATION」宣布將於本月28日回歸舞台，讓粉絲們興奮不已。泫雅日前也在個人IG上陸續曬出工作側拍，只穿內衣褲的她與男友一起展現極致好身材，吸引網友的目光。

泫雅擁有美艷外表與超群舞技，自女團4minute出道後便受到大批粉絲的喜愛，成為SOLO女歌手後更以性感舞姿及火辣形象橫掃全亞洲，但泫雅也因長期罹患憂鬱症及「迷走神經性昏厥症」，讓她多次在工作中發病昏倒，使她原定於去年底所發行的新專輯《GOOD GIRL》被迫無限延期。好在經過長時間的休養與調整，泫雅所屬的經紀公司終於在近日宣布泫雅即將回歸舞台，立刻在網路上掀起話題。

另外，身為知名品牌「CK」的代言人，泫雅日前於個人IG上再度曬出拍攝新品形象照的花絮短片。只見她與男友Dawn(金曉鐘)都只穿著內衣褲，隨著音樂擺動姿勢輪流拍照，可愛的泫雅先是露出嬌羞的表情凝視著工作中的男友，輪到她時立即展現專業的表情及動作，吸引469萬人點閱。

泫雅隨後又PO出穿著紅白格紋的內衣褲的短片，大方秀出火辣的身材曲線及結實腹肌，但天氣實在太冷，使她忍不住顫抖還在貼文上俏皮寫下「不冷！」來安慰自己，令網友紛紛留言「敬業又可愛的金姊」、「身材太絕了」、「我的女神歡迎回歸」。