23歲美國女星凱瑟琳紐頓（Kathryn Newton）以深邃五官、甜美氣質走紅，水汪汪大眼配上一頭金髮更激似《水行俠》女主角安柏赫德（Amber Heard），也有大陸媒體封她為「好萊塢版迪麗熱巴」。凱瑟琳紐頓近日在IG發出與寵物貴賓狗的合照，水蛇腰卻意外搶鏡。

凱瑟琳紐頓因在電影《名偵探皮卡丘》裡飾演可愛的記者「露西」一角意外爆紅，微肉的可愛圓臉猶如真人洋娃娃，令人看了過目不忘，私下她時常在社群平台上分享生活圈粉，近日她身穿一套桃色印花套裝現身花園，和愛犬同框合照，短版上衣搭配上短褲，讓纖腰一覽無遺。

先前凱瑟琳紐頓帶著愛犬去海邊玩耍，也穿出可以展現螞蟻腰的運動棉褲套裝，她以桃紅色與鵝黃色活力搭配現身，只見她手一伸，零贅肉腰身瞬間現形，姣好身材令人稱羨。

凱瑟琳紐頓在5歲就以童星出道，因演出CBS電視節目《加里離婚記》中的露易絲·布魯克斯以及電影《鬼入鏡4》中的亞歷克斯·尼爾遜聞名，年紀輕輕就累積了不少與大咖明星合作的機會，包含莉亞羅勃茲（Julia Roberts）《班恩回家》、瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）及妮可基嫚（Nicole Kidman）《美麗心計》等，未來發展備受看好。