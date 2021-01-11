南韓大勢女團MAMAMOO成員華莎，出道6年憑著渾厚的嗓音與實力派歌唱技巧而聞名。在9號舉行的《第35屆金唱片獎》（2021 Golden Disc Awards）頒獎典禮上，華莎再度以火辣的舞台造型驚艷全場。

韓國的年度的音樂盛事《第35屆金唱片獎》於本月9、10日兩天盛大展開，這次雖因受到新冠肺炎疫情影響改由無觀眾、事前錄製的方式進行，但依然請來了李昇基、朴素淡、李敏鎬等大咖明星來擔任主持人及頒獎人，還請來了IU、BTS防彈少年團、MAMAMOO、Oh My Girl、ITZY、TWICE等多組知名韓團輪番上陣。

MAMAMOO出道多年，始終以堅強的歌唱實力與超群的舞技收服大批歌迷，這次也憑著團體及華莎個人曲順利拿下「本賞」大獎令粉絲們開心不已。而私底下穿搭風格一向前衛大膽的華莎，在舞台上的造型同樣沒令人失望。

華莎於個人IG上公開的照片中，穿著一件粉色的皮質削肩緞帶上衣搭配高衩性感三角短褲，由下往上的拍攝角度使火辣長腿更加修長，下ㄧ張轉身時才發現背部全裸，美背曲線一覽無遺，令粉絲看了直呼「果然是我的女王」、「太喜歡這套造型了」、「恭喜又辣又美的華莎」。