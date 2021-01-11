南韓32歲知名饒舌歌手Jessi，在本月9日舉行的《第35屆金唱片獎》（2021 Golden Disc Awards）頒獎典禮上，Jessi除了拿下「最佳 SOLO 藝人」獎受到粉絲注意外，當天所穿的平口小背心搭配寬版牛仔褲造型，同樣成為全場矚目的焦點。

Jessi私底下的穿著風格一向前衛、大膽，去年底一連出席多場頒獎典禮皆以火辣造型登上新聞版面，而9日舉辦的《第35屆金唱片獎》頒獎典禮紅毯上，Jessi則是以一件白色低胸短版上衣搭配牛仔褲現身，但往下一看才發現她將褲頭打開，辣洩內搭白色小褲及曼妙曲線。

Jessi在個人的IG上，也不忘曬出多張霸氣造型側拍照感謝粉絲們的支持，而其中一張她更彎下腰俏皮的比出勝利的手勢，豐滿的上圍曲線也一併秀出，令粉絲看得直噴鼻血，吸引超過67萬人按讚。

韓國的年度的音樂盛事《第35屆金唱片獎》於本月9、10日兩天盛大展開，這次雖因受到新冠肺炎疫情影響改由無觀眾、事前錄製的方式進行，但依然請來了李昇基、朴素淡、李敏鎬等大咖明星來擔任主持人及頒獎人，還請來了IU、BTS防彈少年團、MAMAMOO、Oh My Girl、ITZY、TWICE等多組知名韓團及歌手輪番上陣造成話題。