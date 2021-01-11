南韓7人女團Oh My Girl，於本月9日舉行的《第35屆金唱片獎》（2021 Golden Disc Awards）頒獎典禮上榮獲「本賞」大獎。Oh My Girl當天紅毯上的穿搭造型也受到網友的熱烈討論。

女團Oh My Girl去年4月發行第七張迷你專輯《NONSTOP》後人氣再度暴漲，成員YooA趁勢推出《Far》、《Bon voyage》兩首單曲同樣受到好評。這次的《金唱片》頒獎典禮上她們也順利拿下「本賞」大獎，並在紅毯上以吸睛的黑色主題造型現身，尤其是YooA及Mimi的穿搭最受到注意。

只見公開的照片中，YooA以一襲黑色落肩透視魚尾洋裝性感現身，隱約秀出凹凸有致的曲線；Mimi則是穿著一件西裝外套內搭蕾絲馬甲上衣搭配短褲與絲襪，透膚的材質設計使她在強光下美腿曲線一覽無遺，令粉絲看得臉紅心跳。

韓國的年度的音樂盛事《第35屆金唱片獎》於本月9、10日兩天盛大展開，這次雖因受到新冠肺炎疫情影響改由無觀眾、事前錄製的方式進行，但依然請來了李昇基、朴素淡、李敏鎬等大咖明星來擔任主持人及頒獎人，還請來了IU、BTS防彈少年團、MAMAMOO、Oh My Girl、ITZY、TWICE、JESSI等多組知名韓團及歌手輪番上陣掀起話題。