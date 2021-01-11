沉悶多事的2020年讓許多人的規劃及生活步調被迫停擺，也因此造成心情及肌膚的煩惱。「乳霜王」百優特別與插畫家掰掰啾啾合作，以「2020年 byebye優」為靈感推出限量月曆禮盒，禮盒中除了口碑NO.1的百優精純乳霜，更加贈超可愛療癒的獨家掰掰啾啾奧樂雞聯名月曆與2021全年免費百優兌換券！

抗初老是所有女性一生的課題，如果詢問大家最推薦的抗初老乳霜，許多人第一個會想到資生堂「百優精純乳霜」，平均每三秒就能賣出一罐，30年來的銷售量可以堆疊出1,000座101。

百優含3大關鍵成份，能達到高效保濕，在細微層面上以抗老的方式預防肌齡老化，穩定膚況，提升肌膚光滑度，緊實柔嫩肌膚，並且減少明顯的細紋及皺紋，還可以防禦紫外線的傷害，修護肌膚彈力，再現年輕光采。

百優X奧樂雞 超肌幸運禮盒(迷你月曆版)，內含：百優精純乳霜50ml、百優精純乳霜18ml、百優X奧樂雞超肌幸運迷你月曆、百優X奧樂雞超肌幸運便條紙、百優x奧樂雞貼紙、百優X奧樂雞禮盒包裝、季別免費兌換券。價值 NT6,500元，優惠價NT2,600元。（邱映慈攝）

本次共推出百貨限定桌曆版、藥妝通路限定迷你月曆款兩種限量月曆禮盒，每款月曆中還包含免費兌換券，嶄新的2021年，百優攜手奧樂雞陪你撕下未完成的每一頁，月月都有奧樂雞的超雞幸運小語，每一季更能兌換讓肌膚幸運的小禮。

百優X奧樂雞 超肌幸運禮盒(桌曆版)，內含：百優精純乳霜50ml、百優精純乳霜18ml、百優x奧樂雞超肌幸運桌曆、百優X奧樂雞超肌幸運便條紙、百優X奧樂雞禮盒包裝、季別免費兌換券。價值NT6,500元，優惠價NT2,600元。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 百優精純乳霜正品*1

★公佈時間 ｜ 2021/1/21

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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