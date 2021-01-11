大陸女星楊冪以精緻高顏值及姣好身材走紅，晉升媽後依舊不減高人氣，是演藝圈內公認的戲劇女王及時尚指標，一舉一動都是話題。楊冪近日穿上一套深V裙出席2020騰訊娛樂白皮書票選活動，在上台領獎時，光靠優雅走台步就迷倒大票人。

楊冪在2020騰訊娛樂白皮書票選中，強勢拿下「女明星影響力」和「女明星商業價值榜」雙榜第一名，更獲選為年度之星，令粉絲們激動不已，紛紛回應： 「小冪最棒」、「好美啊！是不是光燈下布靈布靈的」、「被美到了」、「楊冪大美女絕了」、「恭喜雙冠女王楊冪」等。

楊冪在2020騰訊娛樂白皮書票選中，強勢拿下「女明星影響力」和「女明星商業價值榜」雙榜第一名。（圖／摘自微博@嘉行杨幂工作室）

活動中，楊冪選穿一套灰銀色合身裙，上半身以深V領口秀白皙酥胸，讓黑色內在美若隱若現，腰間則以抓皺設計勾勒出纖腰，在裙襬處更以斜拉方式，讓火辣的右腿大方見客，模樣惹火誘人。

楊冪穿出深V禮服大秀搶眼酥胸及美腿。（圖／摘自微博@嘉行杨幂工作室）

楊冪的新作懸疑電影《刺殺小說家》將在今年的農曆過年期間上映，因此演員們在近日舉辦茶話會，楊冪選穿一套長版黑色西裝，下擺以紅黃色大流蘇當作點綴，帥氣登場不忘秀出美腿搶鏡，而她這次終於打破總是飾演好人常規，她將挑戰反派角色，令粉絲們直呼期待。