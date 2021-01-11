南韓52歲網紅女牙醫李秀珍(이수진)，日前才因直播時自爆曾差點與小29歲的男子結婚而登上熱搜版面，近日她又在個人社群平台上曬出火辣穿搭照，大秀凹凸有致的火辣曲線，令網友看了直呼「以為只有30歲」。

李秀珍過去曾多次以牙醫身分登上健康類談話節目，宣導牙科相關知識而打開知名度，加上她超強的凍齡美貌與前凸後翹的高䠷身型，使她與20歲的女兒站在一起宛如親姊妹般完全看不出年紀，因此在網路上火速竄紅並成為模特兒，IG吸引超過14萬人追蹤。

李秀珍私底下也經常透過個人社群平台上分享生活及穿搭照，更不時秀出健身後的火辣身材來吸引注意。近日她便先在IG上，曬出與好友一同拍攝雜誌寫真的側拍合照，照片中她穿著一件藍色蕾絲上衣，胸口挖空的設計使豐滿雙峰一覽無遺，宛如少女的俏皮表情電得網友臉紅心跳。

隨後李秀珍又PO出一張個人寫真側拍照，只穿著運動斜肩內衣搭配三角短褲的她，大方秀出纖細長腿與腹肌曲線，再度令網友們暴動，紛紛留言「姊姊太帥了」、「真的不像50歲的女人」、「這身材太不科學了」。