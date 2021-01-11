好萊塢知名以色列女星蓋兒加朵(Gal Gadot)，憑著電影《神力女超人1984》的超高票房而紅遍全球。近日成為知名彩妝品牌代言人的她，特別在個人社群平台上曬出化妝的照片，隨性的站姿意外成為焦點。

蓋兒加朵擁有精緻的五官與178cm高䠷身材，2004年贏得「以色列小姐」頭銜後便代表國家參加「環球小姐」的選美比賽，雖沒有得名但也因此開啟了模特兒之路，登上各大時尚雜誌封面，並進入演藝圈積極試鏡，陸續在《玩命關頭》系列電影及《非法999》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》等電影中嶄露頭角，2017年更憑著《神力女超人》聞名全球。

蓋兒加朵日前隨著新電影陸續開出紅盤，人氣也持續攀升，代言廣告不間斷，而近日她也為了代言的彩妝品牌Revlon特別在IG上曬出照片，只見她穿著黃白相間條紋T桖搭配牛仔短裙對著鏡子化妝，整體造型看起來休閒又自然，但也因為雙腳大開的隨性站姿意外秀出火辣腿根，吸引超過86萬人按讚。

蓋兒加朵所主演的新電影《神力女超人1984》，先前雖受疫情影響遲遲無法上映，但片商華納兄弟最終還是排除萬難於去年底正式上線，更創下海內外票房紀錄，華納兄弟影業趁勢宣布將與原班人馬合作籌拍第三部曲，令粉絲相當期待。