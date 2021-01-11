30歲大陸女星金晨擁有美艷臉蛋及171cm姣好身材，近期則靠女團真人秀節目《乘風破浪的姐姐》增加曝光率，人氣飆升累積了不少粉絲。金晨近日以一套透視風禮服出席騰訊娛樂盛典紅毯，漂亮姿態令粉絲們看了直呼「被美哭」。

在活動中，金晨選穿一套 Georges Chakra Couture 暗黑系深色閃耀長裙，立體黑紗點綴上有著透視感的鏤空繡花設計，整體造型顯得嫵媚又神秘，合身裁剪勾勒曼妙曲線，大秀性感迷人的長腿，她不僅臉蛋美麗，皮膚更是白皙透亮，高貴優雅的模樣讓人看了目不轉睛。

金晨不僅臉蛋美麗，皮膚更是白皙透亮，高貴優雅的模樣讓人看了目不轉睛。（圖／摘自微博@金晨工作室）

金晨這次化身靈動又嫵媚的暗夜精靈，不僅曼妙身材一覽無遺，更一連獲得2020騰訊娛樂年度盛典中「年度電視劇突破演員」和「年度綜藝女藝人」2個獎項，事業運如日中天。

金晨選穿一套暗黑系深色閃耀長裙，立體黑紗點綴上有著透視感的鏤空繡花設計，整體造型顯得嫵媚又神秘。（圖／摘自微博@金晨工作室）

金晨一系列絕美寫真一釋出，立刻讓粉絲們激動大讚：「是優雅精緻的精靈」、「太美啦姐姐殺我」、「眼睛被吸在上面下不來」、「夢幻迷人」、「金晨太符合經典的氣質了​」、「無限魅力」等。