今年冬天，台灣有機保養品牌童顏有機將經典產品「隱形面膜」全新升級，添加「超級飲品」樺樹水，其中富含氨基酸及礦物質能給肌膚更好的保濕功效；減少了一層PE膜更環保，還能保留更多精華；面膜中的精油配方更讓保養從肌膚到嗅覺的雙重療癒一次滿足！

想要擁有水嫩膨潤的素顏美肌，在乾燥寒冷的冬季一定要做好肌膚保濕。皮膚表皮的角質層會不斷代謝更新，其中的角質細胞含有天然保濕因子複合物，負責肌膚的代謝工作。而為了維持肌膚正常代謝，這時就需要做好保濕功夫，才能讓肌膚呈現健康水潤、自然透亮的狀態。透過敷面膜讓精華液直接加壓於臉上，將皮膚與外界隔絕形成封閉空間，能促使肌膚表面增溫打開毛細孔，提升吸收效率，讓肌膚深層喝飽水而不是停留在肌膚表層。然而冬季想要保濕有感，選對面膜也很重要，面膜的保養效果取決於「材質」與「精華液」，面膜要夠服貼才能確保形成封閉環境，使肌膚有效吸收營養成分；精華液成分也要特別注意，避開容易刺激肌膚的成份，才能預防過敏。

童顏有機經典產品「隱形面膜」採用透明服貼的日本製造頂級冰羽靈布膜，能完整貼合各種臉型，高吸收力更能在10至15分鐘內完整釋放養分給肌膚。童顏有機面膜在製程中減少了一層PE膜，不但減少精華液損耗，每年還可減少600公斤的塑膠消耗；在成分上則是將原有的純露升級為芬蘭的有機樺樹水，有效為肌膚補充水分與營養，保濕更有感。

童顏有機將經典產品「隱形面膜」全新升級，選用有「超級飲品」之稱的樺樹水，給肌膚更好的保濕功效。（圖／品牌提供）

樺樹水是純天然的食品級成份，在歐美更是以健康飲品著稱。童顏有機將樺樹水加入面膜中，讓天然成分化身為給乾燥肌膚喝的「超級飲料」，其中富含18種氨基酸能為肌膚補充天然保濕因子，讓肌膚更水潤，滋潤效果更持久。樺樹水中鈣、鎂、鋅等礦物質則能穩固肌膚屏障，有助於長效保濕。童顏有機選擇純淨天然成分，不只保濕更有感，更讓肌膚真正零負擔。

本次升級的兩款隱形面膜分別使用乳香、沒藥兩款有機精油。乳香精油是童顏有機最受歡迎的系列，穩重的木質調香氣，有安撫心靈、放鬆情緒之效。加入面膜中具極佳的緊實、撫平皺紋之效，並可平衡油性肌、滋潤乾燥肌，是全膚質皆適用的保養聖品；沒藥精油具有絕佳修復力，能夠強化肌膚屏障，讓肌膚在寒風吹襲下依然擁有自然光澤與彈性，適合乾肌、敏弱肌修護肌膚使用。深沉安穩的木質香調也有穩定情緒，撫平焦躁之效。

今年冬天，就讓童顏有機升級版面膜陪你度過療癒保養時光，讓肌膚與身心靈獲得溫柔滋養，打造水潤童顏肌！

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2021/1/21

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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