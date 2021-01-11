面對疫情口罩戴緊緊、連日的冬季低溫警報，肌膚問題逐漸浮現，要如何舒緩泛紅、緩解乾燥、抵抗脆弱？眾多保養品牌皆不約而同於今年冬季推出積雪草成分的新品，針對不穩定的膚況，深度保濕改善乾燥、修復給予肌膚活力！

「積雪草」是近年晉升熱搜話題的保養成分，成分溫和不刺激，可以幫助肌膚注入滿滿的水分、使肌膚遠離敏感乾澀困擾，因此特別適合敏感缺水的肌膚。

▍積雪草保養1：未來美MIRAE 速效修護安瓶精華膜

由韓星劉寅娜代言、來自未來的肌膚專家未來美推出敏感泛紅肌必備的速效「修護安瓶精華膜」，採用韓國最新水凍能科技，一瓶凝結65支高濃縮安瓶精華，接觸肌膚馬上釋放保濕修護能量，同時建立緊密鎖水膜。添加韓國當紅高效修護成分CICA老虎草(積雪草)及尿囊素，可強化肌膚的防護能力，舒緩燥不適感，使肌膚由內而外恢復健康光澤；比乳霜輕盈好吸收的無油感凍膜質地，高效吸收不黏膩。

這罐「修護安瓶精華膜」還可以一瓶三用，可在保養最後步驟使用當保養凝凍，或是當急救面膜厚敷10分鐘後洗淨，也可睡前塗抹，不用沖洗，當晚安凍膜使用，難怪連歐膩劉寅娜都對他愛不釋手，不管多晚睡，起床後肌膚都呈現細緻滑嫩的好狀態，即使熬夜隔天也看不出來！

修護安瓶精華膜有三種用法，可當做保養最後一步鎖水功用，也可當做急救面膜，還可以在睡前塗抹當做晚安面膜。（圖／品牌提供）

▍積雪草保養2：SEXYLOOK西西露 海藻CICA補水膜

冬天氣候乾燥，皮膚新陳代謝變得更慢，角質層更容易堆積；代謝做得好，才會讓肌膚循環變好，後續保養更容易吸收。延續SEXYLOOK西西露今夏推出的仙人掌系列，冬季推出的C卡修復補水膜，除了保濕修護，同時也加強代謝，採用關鍵技術「平滑角質因子」修復肌膚雜紋，一瓶取代保濕和修復2瓶精華，用強大的雙精華安瓶迎接2021平滑肌。添加CATUS墨西哥仙人掌樹精華與積雪草萃取，緩解肌膚摸起來的顆粒粗糙感，讓你平滑毛孔，肌膚細緻有活力！

SEXYLOOK西西露海藻CICA補水膜又稱為C卡補水膜。（圖／品牌提供）

▍積雪草保養3：Dr. May美博士 CICA積雪草霜

肌膚修護專家Dr. May的美博士實驗室LAB基礎保濕系列，為膚況不穩定、需要保濕、修復受損、鎮定肌膚推出的CICA積雪草霜，超過8000次實驗打造完美成分比例，讓肌膚重現光澤透亮、彈力緊緻，健康澎潤。添加2大強效積雪草活性成分與專利FRSAB®自由酚，防護舒緩維持保水度，淡化靜態細紋恢復彈性光澤，使肌膚遠離敏感乾澀困擾，提升肌膚平滑彈潤質感，呈現明亮無瑕健康膚質！

Dr. May美博士CICA積雪草霜。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得SEXYLOOK海洋青春露特潤修護天絲膜*1盒(4片)

★公佈時間 ｜ 2021/1/21

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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