人氣女星趙薇近日受邀參與精品品牌活動，她選穿一身 FENDI 2021新款奶油白西裝搭配紅色包款亮相，點綴上金色配飾盡顯精緻感，以簡約造型詮釋優雅幹練風，舉手投足都展現成熟的優雅姐姐氣質。

2021年的生肖為牛，象徵堅毅、決心與遠大的人生目標，紅色則寓意新年時節的吉祥與喜慶，是春節系列的主題色，它與細膩的粉色調及傳統花卉元素相搭配，凸顯濃厚的中式韻味。代表興旺、美麗與富貴的牡丹、象徵長壽的菊花，以及蘊藏吉運祝福的梅花，飽含美好寓意的中國傳統花卉作為靈感來源被巧妙融入設計。

女星趙薇選穿一身 FENDI 2021新款奶油白西裝搭配紅色包款亮相品牌活動。（圖／摘自微博@赵薇工作室）

FENDI 2021春節系列包含男士及女士皮件、時裝、鞋款與配飾，設計完美融入節日氛圍，寄予新年美好祝福。於活動期間，FENDI將港匯恒隆精品店點綴以精巧春節系列主題。店鋪商品牆面與地毯設計都飾以中國新年的吉運象徵——梅花。梅花擁有五片亮粉色花瓣，每一瓣都蘊藏著一種祝福：幸福、吉祥、長壽、成功與安康。

FENDI 2021春節系列包含男士及女士皮件、時裝、鞋款與配飾，設計完美融入節日氛圍，寄予新年美好祝福。（圖／品牌提供）

這些傳統中國文化語境中的常見意象與FENDI的經典FF logo相結合，既營造出熱烈祥和的節日氛圍，又展現了優雅感十足的FENDI元素，將品牌特徵與節慶元素完美融合。