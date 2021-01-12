南韓女團2NE1前26歲成員Minzy(孔旻智)，近日受邀登上運動雜誌《Pilates S》的封面，在網路上陸續公開一系列形象美照，大秀凹凸有致的好身材。

Minzy自女團2NE1出道後，便以渾厚嗓音及高超的舞技圈入不少粉絲，2016年合約到期後她便退出女團以獨立歌手身份繼續活躍歌壇，陸續發行《Minzy Work 01 Uno》、《All Of You Say》一張專輯及單曲。但Minzy後來也因為與新公司Music Works爆出合約糾紛，使她不得不在2020年提早解約並於同年10月成立個人經紀公司「MZ娛樂」發行單曲《LOVELY》，成為自家的老闆兼歌手。

Minzy近日為求發展積極曝光，除了開始經營個人YouTube頻道「MINZY TV」與粉絲分享生活及音樂外，她也登上了運動雜誌的封面。在公開的照片中Minzy換上超顯身材的深V貼身短裙，外搭粉色豹紋大衣與網襪展現性感S曲線，甚至直接穿上運動內衣搭配休閒棉褲大秀苦練多時的腹肌線條及纖細腰線。

Minzy在個人IG上也表示，2021對她來說是個「自由」的一年，在新的一年裡將推出更多新作品及全新企劃，令粉絲們相當期待她的表現。