日本27歲新生代氣質女神新木優子，出道時便清新脫俗的氣質與精緻甜美的五官而被封為「透明系女神」。近日她為知名女子雜誌《ar》拍攝一系列寫真美照，網路上也流出當天的花絮側拍，吸引網友熱烈討論。

新木優子小學5年級時就被星探挖掘，還曾在2008年阿部寬主演的電影《青鳥》和懸疑電影《告白》中飾演學生，但她並沒有因此受到注意，直到2014年擔任起時尚雜誌《non-no》的專屬模特兒才以亮麗的外表與165cm的高䠷身材逐漸打開知名度，陸續演出多部電視劇。2019年憑著電視劇《前男友狂》中的「難波有里華」一角爆紅，使她人氣狂飆，IG吸引超過417萬人追蹤。

日前網路上流出一組新木優子為雜誌《ar》所拍攝的寫真側拍短片，在影片中她先是穿上紅棕色蓬袖造型上衣搭配黑色短褲，坐在地上秀出修長的美腿；隨後又換上一件背部開衩的白色洋裝解放白皙美背。

正式版的雜誌封面照中，新木優子也靠著獨特的仙氣與出色的美貌再度電暈一票粉絲，紛紛忍不住留言「女神太美了」、「根本就是仙女下凡」、「無論臉蛋還是身材都好絕」。