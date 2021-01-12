南韓31歲女歌手孝敏(朴宣映/박선영)，出道多年始終以精緻的臉蛋與凹凸有致的身材聞名。經常透過社群平台與粉絲們互動的她，近日曬出一張穿搭照，大秀修長的名品美腿，吸引網友的目光。

孝敏私下的穿搭風格一向多變、前衛，她經常透過個人IG分享自己的穿搭哲學，使她的IG追蹤人數已突破229萬，成為不少女性網友的穿搭指南，也是不少精品指定合作的女星之一。

近日南韓天氣持續降溫，孝敏卻不怕寒冷在IG上曬出火辣的穿搭照。只見公開的照片中，孝敏穿著一件深藍色的深V上衣搭配牛仔短褲，慵懶的躺在床上秀出一雙白皙長腿，性感腿根也一覽無遺，吸引超過4.5萬人按讚，粉絲更忍不住留言「姊姊的腿真美」、「每天看還是一樣美」、「果然是我的女神」。

孝敏過去曾以驚人的美貌，在網路上闖出名號，2009年由女團T-ARA正式出道後，一連推出《Roly-Poly》、《SEXY LOVE》、《Day by Day》、《CRY CRY》等膾炙人口的舞曲，但後來爆出「花英被霸凌事件」後，T-ARA便各自單飛獨自發行單曲。孝敏也以SOLO歌手身分繼續活躍歌壇，獲得大批歌迷的喜愛。