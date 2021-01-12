美國知名「話題女王」金卡戴珊(Kim Kardashian)，近日為宣傳自創塑身衣品牌「SKIMS」所推出的新品，在個人社群平台上曬出幾張穿搭照，火辣的身材曲線立即吸引網友的目光。

金卡戴珊擁有精緻五官以及不科學的「葫蘆」身材，2007年與自家姊妹一同演出真人實境秀節目《與卡戴珊一家人同行》後，便一炮而紅成為家喻戶曉的人物，加上她經常在IG上PO出辣照製造話題，人氣始終居高不下。金卡戴珊也因為自創服飾及彩妝品牌「SKIMS」、「KKW BEAUTY」在全球創下驚人的銷售，使她成功擠進「百億俱樂部」的排行榜中。

金卡戴珊近日為了幫自家服飾品牌宣傳，特別在IG上曬出辣照。只見她先是穿著一件黑色BRA TOP搭配同色系透膚絲襪，下ㄧ套則是換上膚色同款造型，大方秀出性感的身材曲線與美腿，吸引超過380萬人按讚。

事實上，金卡戴珊日前才遭媒體爆料，已聘請王牌離婚律師勞拉華瑟（Laura Wasser）備妥所有離婚程序，準備與結婚7年的男星老公肯伊威斯特（Kanye West）離婚。而這些新聞金卡戴珊從未出面證實與否認，反而持續在IG上曬出與4名子女的生活及辣照，引起外界諸多揣測。