36歲台灣女星周曉涵擁有甜美外貌及168cm姣好身材，她近期因與邵雨薇、程雅晨合作台劇《天巡者》話題不斷，被觀眾們封為「最美秦廣王」，人氣居高不下。她近日發出一張先前拍攝的內衣寫真，曝光D級惹火曲線。

周曉涵穿上一套薄紗材質的白色上衣配澎澎裙出場，雖是合身的長袖，卻有著透視視覺效果，讓她白皙的皮膚若隱若現，她在內搭中巧妙選穿深藍色內衣，讓Bra痕直接從上衣中透出，更擺出托腮趴地的姿勢辣秀事業線，畫面十分引人遐想。

周曉涵除了發美照，更寫下情話大膽撩粉絲：「在這個小寒的日子，別忘了曉涵唷！」展現俏皮可愛的一面。讓粉絲們看了紛紛暴動直呼「美到狂追蹤」、「真水」、「好漂亮又迷人」、「多發幾張」、「女神」、「就算不是小寒也會想曉涵」、「想涵了」等。

周曉涵從學生時期就是校園風雲人物，出道多年依舊貌美如花，不論是臉蛋還是身材都保養得宜，除了演過多部偶像劇穩坐「台劇女神」地位，更靠著D罩杯美胸、纖瘦四肢連續5年獲得內衣品牌代言，是高人氣的內衣女王。