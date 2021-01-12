女團SISTAR出身的南韓女歌手韶宥(소유)，於去年7月發行單曲《Gotta Go》後，人氣持續飆漲，近日她也接下選秀節目《CAP-TEEN》的導師一職，並在個人社群平台上曬出工作造型側拍，大方秀出整片美背吸引目光。

韶宥在女團時期便以甜美臉蛋與渾厚的嗓音，受到大批粉絲的喜愛。2017年SISTAR解散後便朝向獨立歌手、主持人等多重身分繼續活躍演藝圈，並開設YouTube頻道與網友分享生活成為明星網紅。

韶宥近日便在IG上曬出節目《CAP-TEEN》後台的造型側拍，只見她先是PO出一張穿著黑色西裝外套內搭深V上衣的造型穿搭，大方秀出性感深溝；隨後又PO出背面造型，原來西裝外套裡的深V洋裝背部整個挖空，使她美背曲線一覽無遺，吸引超過2萬人按讚。

不過，韶宥雖有著168cm的高䠷身材，但出道時曾因豐腴的身型遭到酸民嘲笑、攻擊，後來靠著練舞、瑜珈及重訓，加上「一天一餐」的飲食控制才成功甩掉8kg，並以歌聲征服歌迷的耳朵。7日她也在YouTube影片中再次公開私下鍛鍊的影片，受到大批網友讚賞。