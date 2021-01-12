去年拿下Fendi大中華區代言人的趙薇，日前出席FENDI於上海的2021春節新品活動，以俐落的白色套裝，手提新品Peekaboo ISeeU包款，象徵對於牛年美好祝福的喜氣。
FENDI 2021春節系列，包含男士及女士皮件、時裝、鞋款與配飾，設計完美融入節日氛圍，寄予新年吉祥喜氣。系列以紅色為基調，結合中國傳統的粉紅色調與花卉，菊花代表長壽，牡丹象徵繁盛、美麗與光榮。這些中國傳統花卉，與FENDI著名的FF主題圖案細節結合起來，為節日典雅的裝扮增添FENDI與眾不凡的氣質。
去年拿下Fendi大中華區代言人的趙薇，日前出席FENDI於上海的2021春節新品活動，以俐落的白色套裝，手提新品Peekaboo ISeeU包款，象徵對於牛年美好祝福的喜氣。
FENDI 2021春節系列，包含男士及女士皮件、時裝、鞋款與配飾，設計完美融入節日氛圍，寄予新年吉祥喜氣。系列以紅色為基調，結合中國傳統的粉紅色調與花卉，菊花代表長壽，牡丹象徵繁盛、美麗與光榮。這些中國傳統花卉，與FENDI著名的FF主題圖案細節結合起來，為節日典雅的裝扮增添FENDI與眾不凡的氣質。
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