台灣女星吳怡霈（Patty Wu）以亮麗外型加上流利口才走紅，不僅是戲劇、廣告代言接不完的高人氣女王，更在主持界嶄露頭角。吳怡霈近日在社群平台上曝光自己擔任主持活動的側拍，穿上緊身裙大秀吸睛翹臀。

吳怡霈換上一套黑色緊身半身裙配上氣勢紅唇，以合身剪裁及收腰設計襯托出優秀ㄦ字纖腰，她在拍照時更側身入鏡，讓絕佳的身材比例表露無遺，絲毫看不出她身高僅有158cm。她除了在活動中大秀美腿，更與辣媽賈靜雯同框，亮眼程度絲毫不輸，她寫下：「今天是主持人也是演員，是吳怡霈也是莊雅雯。」發文不忘大力宣傳新劇《國際橋牌社2》。

除了優雅的性感風，吳怡霈更連帥氣吸裝都能完美駕馭，她先前選穿一套黑色寬鬆版西裝外套，內搭鏤空設計高領上衣，讓深V領口巧妙地透出酥胸曲線，若隱若現的視覺效果令人相當驚艷。

吳怡霈強大的穿搭功力讓粉絲們看了全被迷倒，紛紛回應：「不同於以往～酷耶」、「認真的怡霈有療癒到心坎」、「沒有最美只有更美」、「這樣太危險」、「今天的妳也好迷人」等。