冬天許多人會有肌膚乾燥的問題，在保養時一定要做好保溼，並且在最後一步驟塗抹乳霜鎖水，同時搭配敷面膜，就能讓肌膚維持水嫩有彈性。開架品牌Za推出晚霜、面膜兩功能二合一的新品，一瓶兩用超方便，補水的同時還可以美白，保養控怎麼能不入手！

開架美妝品牌Za於1月推出新品「晚安水水透亮保濕霜」，一瓶兼具保濕晚霜與水洗式面膜的夜間兩用保養！當晚霜使用時，只要睡前薄塗一層，便能於夜晚長時間為肌膚補水、深層潤澤肌底，一覺醒來，養成嫩透亮美顏。作為水洗式面膜使用時，厚敷15分鐘後即可沖洗，短時間讓滋潤直達肌底。

「晚安水水透亮保濕霜」兼具晚霜、面膜兩功能。（邱映慈攝）

如白雪般的特殊凝霜質地，一抹柔滑綿密且不黏膩，顛覆一般晚霜厚重且易沾黏髮絲的印象，更獨家附贈面膜刷，零死角塗抹，保養更徹底，貼心不沾手！

購買「晚安水水透亮保濕霜」附贈面膜刷。（邱映慈攝）

含雙重保濕護膚成分，於夜晚為肌膚深層補水；添加4MSK美白精華，持續提亮淨白，層層滲透，一覺醒來就有水潤透亮肌；另外還含有魁蒿葉精華，能活化肌膚。柔滑不黏膩的特殊凝霜狀質地，添加玻尿酸與雙重彈力精華，賦予肌膚潤澤柔嫩。

「晚安水水透亮保濕霜」質地柔滑不黏膩。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ Za晚安水水透亮保濕霜*1

★公佈時間 ｜ 2021/1/21

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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