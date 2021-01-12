W.SHOW 品牌訂製款醫療口罩。（W.SHOW 提供）

W.SHOW 女神璀璨組。（W.SHOW 提供）

W.SHOW 小禎形象。（W.SHOW 提供）

睽違許久的Ｗ.SHOW「小禎年度面膜大團購」即將登場，這次的團購內容超有誠意，全效面膜代言人小禎早在個人臉書上預告，廣邀親朋好友一起加入W.SHOW明星面膜的搶購行列。

小禎表示，「W.SHOW面膜一向是我最愛的保養閨蜜，喜歡在冷冷的天氣，泡個熱水澡，再敷上Ｗ.SHOW面膜，為生活增添一些儀式感。」

2021新年伊始，小禎年度面膜大團購推出超強話題組合，大力推薦女神璀璨組，含全效精華30ml、升級版精萃乳、30片全效保濕面膜、20片全效透白面膜 、20顆舒緩保濕膠囊與全效深層修護足膜4雙，原價近15000元，團購價5800元，直探38折。

1／19~1／26團購期間，首二日下單就送品牌訂製款醫療口罩，已有粉絲放話收 藏。 肌膚保水專家Ｗ.SHOW為小禎年度面膜大團購推出多款熱銷組合，保濕基礎組堪稱入門之選，含全效精華30ml、10片全效保濕面膜，原價3660元，團購價2099元；油水平衡組為肌膚打造健康基底，含全效精華30ml、20片全效保濕面膜、10片全效透白面膜、20顆舒緩保濕膠囊，原價8820元，團購價4800元；全面淨化組的折扣媲美女神璀璨組，任搭全效保濕面膜或全效淨白面膜共50片，搭配全效深層修護足膜2雙，原價10138元，團購價3980元。

Ｗ.SHOW總監梁育華真心喊話：「沒用過W.SHOW的人，可從保濕基礎組入手，相信妳會有相見恨晚的感受，如果已經是品牌粉絲，建議買適量就好，除非要在年節時分和親友分享才大量採購，把限量組數留給需要的人。」年度團購盛況可期，可見品牌魅力。除了上述組合，還有加價購，小禎代言的全效面膜，任選全效保濕面膜或全效淨白面膜，10片650元；原價1680元的升級版精萃乳加購價1380元，原價2400元的舒緩保濕膠囊40顆加購價1600元；原價1280元的超水感保濕身體乳加購價700元；原價428元的保濕手工皂加購價350元。消費滿3000元，還可以再抽Apple最新HomePod mini智慧音箱。