Melvita摩洛哥堅果推限定臉部SPA療程形象圖。（Melvita提供）

Melvita摩洛哥堅果推限定臉部SPA療程形象圖。（Melvita提供）

現代女性面對現今環境生活，不斷提高對肌膚的考驗，除了年齡增長、生活作息之外，長期使用智慧型手機的低頭姿勢，和為了防疫長期配戴口罩而減少表情肌的運動，都容易讓肌膚提早「鬆弛」而顯老態。

堅果油保養專家Melvita蜜葳特實驗室團隊對於摩洛哥堅果油不斷專研，推出全新「摩洛哥堅果活酵緊提系列」，以150小時發酵取得新一代的活酵摩洛哥堅果油，比一般堅果油高出20倍以上的脂肪酸，蜜葳特SPA美妍護膚空間以經典摩洛哥堅果油搭配全新摩洛哥堅果活酵緊提系列，設計出「摩洛哥堅果緊提熱石按摩療程」，療程特色以黑石作為熱石療法的按摩石結合專業螺旋與拉提等雙重按摩手技，透過熱石能量調理，不僅能藉由熱石增溫將植物油精華帶入肌膚，將摩洛哥堅果的緊緻拉提供酵發揮到極致，並達到深度舒緩與放鬆。

即日起至2／24，推出60分鐘摩洛哥堅果緊提熱石按摩療程，體驗價1200元，加贈300元購物金，可抵正貨商品。