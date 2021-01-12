台灣設計師陳智權的自創珠寶品牌AKACHEN去年揚名海外，以一件純鈦藝術珠寶作品《木蘭花》蒙英國Victoria and Albert Museum（簡稱V&A博物館）購藏，讓國際看到AKACHEN珠寶融合東西文化的藝術品味和獨家工藝技術。今年一開春，AKACHEN於本月14日至16日三天在店上舉辦VIP鑑賞會，本報在發表會前夕搶先曝光珠寶新作，親炙AKACHEN文化珠寶之美。

蝴蝶花片戒指，鈦金屬鑲黃鑽、粉紅鑽與鑽石，價格店洽。（AKACHEN提供）

一般珠寶品牌常會以世俗的觀點來設計珠寶，如強調寶石是如何大顆、切工又是如何閃耀奪目等，但AKACHEN珠寶則是反其道而行，以東方文化和人文美學為基礎，強調意境之美，著重在設計融入文化品味，讓冰冷的珠寶有了溫度，也有了靈氣與生命。

玫瑰花苞戒指出，鈦金屬鑲鑽，價格店洽。（AKACHEN提供）

今年全球疫情延燒，到處充斥著不安焦慮的情緒，讓AKACHEN創辦人陳智權燃起新的使命感與創作靈感，希望能透過珠寶帶給世界更多正能量，藉此頌讚生命之美，因此2021年的珠寶新作不論是盛開玫瑰花朵鈦金屬戒指，或是展翅高飛的蝴蝶胸針，無不充滿了旺盛的生命力與歡樂的氣息，與往年作品《木蘭花》含苞待放的含蓄內歛大不相同。

蝴蝶戒指，鈦金屬鑲鑽石、藍寶石，價格店洽。（AKACHEN 提供）

其中鈦金屬玫瑰戒指是今年的代表作，最特別的是花瓣的黃藍漸層色，是AKACHEN歷經無數實驗才得完成的傲人成果，鈦金屬要燒製成黃色、藍色等單一色調的難度很高，要燒製成漸層色更是難上加難，可說是珠寶業界難得一見的曠世之作。

雙花苞戒指，鈦金屬鑲黃鑽、粉紅鑽與鑽石，價格店洽。（AKACHEN提供）

值得一提的是，為了完美體驗東方珠寶的文化美感，AKACHEN珠寶皆在台灣研發製造，也因此贏得V&A博物館的敬重與青睞，據悉繼V&A之後，近一年來有不少國際知名博物館與AKACHEN洽談合作計畫，為AKACHEN珠寶走上國際舞台舖路，未來前景可期。AKACHEN珠寶鑑賞會於14日至16日登場，預約電話：(02)27083888。