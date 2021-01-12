雖然天氣依舊寒冷，不過各家美妝品牌陸續推出春季彩妝，包含SUQQU、RMK、PAUL & JOE、ADDICTION、CELVOKE、DIOR等品牌，全系列新品完全擺脫秋冬的穩重、低調色彩，一抹打造甜蜜又充滿仙氣的活力妝感。雖然衣服尚未換季，不妨先幫化妝包裡的彩妝換季，畫上可愛的春妝轉換心情吧！
▍1.SUQQU春妝「春日曙光」系列
SUQQU的眼影一直是彩妝控心目中的夢幻逸品，每次推出新色都會引起非常高的討論度，這次春妝的靈感來自「春日曙光」，眼影全面換新，過去的四色眼影將全面停售，推出全新7盤大地色系眼影，眼盤質地不飛粉、粉質更細緻，比起以往大地色系更添活力！盈喬老師認為2021 SUQQU春妝眼影絕對是大重點，0廢色且好上手，其中眼盤左上角的光感色更是兼具透明、水感，打底或當最後步驟點亮都可增加眼妝亮點。
另外還推出頰彩、唇釉、眼線，網友們敲碗的超嫩漸層腮紅強勢回歸，唇彩推出霧面、亮面兩種質地可選擇，一系列春妝皆擁有細緻高級的光澤感，讓人立即陷入選色障礙！
▍2.RMK春夏彩妝 Blooming in the City
本次RMK春夏彩妝以優雅的棕色為主軸，推出眼影盤、腮紅、口紅、眉彩、唇線筆、指彩等，共26個品項。
其中棕采調色眼盒、棕采輕潤口紅特別吸引目光，顏色優雅百搭，看似日常的顏色，一抹卻能打造出精緻的高級感，顏色自然的與膚色融合，展現高雅綻放的日式妝容。
▍3.PAUL & JOE春日野餐彩妝系列
今年春天，當個清新甜美的果汁女孩吧！微珠光鮮亮的眼影、水感Q嫩的雙頰、豐潤嘟嘟唇，在野餐場合完勝所有裝扮、打造最完美的春天妝容！
PAUL & JOE 推出「春日野餐限量三色眼影」，繽紛的外盒上裝飾著可愛的貓咪吊飾，清澈透亮的色澤與細緻的珠光一抹顯色，容易暈染好上手，能提升眼睛立體度，單眼皮、泡泡眼也能呈現網美大眼妝！「保濕型豐潤唇萃」一抹打造嘟嘟唇，添加持色粉末，確保色彩鮮豔不黯沉，讓妝效更生動明亮，長效持久。
▍4.ADDICTION春妝「朝露」
近年來人氣不斷攀升的日系彩妝ADDICTION，每每推出新品總造成熱烈討論，今年春妝以「朝露」為靈感，推出唇頰露、潤唇油，單色眼影也推出限定新色。尤其推薦「癮吻粉顏唇頰露」，臉頰和唇部都可使用，打造彷彿染上了自然紅暈的雙頰，用於嘴唇不會沾染口罩，非常實用。
▍5.CELVOKE春夏彩妝Bitter Pink
講究天然成分、洗鍊風格的日本人氣美妝品牌Celvoke，在2021的春夏帶來以「Bitter Pink」為概念、將幸福與苦澀交織出的愛戀轉化成色彩創作在此次新品中，全系列色彩以深淺愛戀粉及仙氣紫交織著，充滿了色彩張力又具透明感，彷彿就像為臉穿上專屬的薄紗妝感，溫柔的融合同時綻放出細緻大膽、性感且全新的時髦風格。
2021春夏一系列以營造甜蜜的小女人氣質色彩，推出全新舒芙蕾質地限量品「玩色絲霧潤色霜」、時髦玩色多變的「玩色恆彩眼影」、溫柔仙氣感的「玩色晶漾唇蜜」、淚光寶石的「玩色深邃眼線液S」及迷魅感的「玩色深邃眼線液C」，讓春妝呈現溫柔又充滿仙氣的氛圍。
▍6.DIOR迪奧春季限量彩妝「繁花盛宴」
本次春妝以迪奧2020春夏高級訂製「浪漫花園系列」為靈感，全新設計推出「2021迪奧春季限量彩妝繁花盛宴」。通過花卉印花、刺繡，揉合春日繁花色彩及澄澈光線，打造一系列粉嫩色譜，既溫柔、又充滿個性，宛如一襲裸粉色紗裙般於春日下浪漫飛舞。
本系列共推出11個品項，以不同質地、光感的演繹，為雙眸、雙頰及唇部點綴細緻閃耀光芒。眼妝限量推出「訂製三色眼影盤繁花盛宴限量版」；頰彩推出全新單品「亮妍潤色頰彩棒繁花盛宴限量版」，搭配膏狀質地，一抹貼合底妝；唇妝包含綻放浪漫粉嫩色彩的豐漾翹唇蜜、粉漾潤唇釉，以及2款全新迪奧藍星唇膏；指彩推出2款迪奧指甲油，讓春色躍上指尖漫舞。
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