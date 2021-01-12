雖然天氣依舊寒冷，不過各家美妝品牌陸續推出春季彩妝，包含SUQQU、RMK、PAUL & JOE、ADDICTION、CELVOKE、DIOR等品牌，全系列新品完全擺脫秋冬的穩重、低調色彩，一抹打造甜蜜又充滿仙氣的活力妝感。雖然衣服尚未換季，不妨先幫化妝包裡的彩妝換季，畫上可愛的春妝轉換心情吧！

▍1.SUQQU春妝「春日曙光」系列

SUQQU的眼影一直是彩妝控心目中的夢幻逸品，每次推出新色都會引起非常高的討論度，這次春妝的靈感來自「春日曙光」，眼影全面換新，過去的四色眼影將全面停售，推出全新7盤大地色系眼影，眼盤質地不飛粉、粉質更細緻，比起以往大地色系更添活力！盈喬老師認為2021 SUQQU春妝眼影絕對是大重點，0廢色且好上手，其中眼盤左上角的光感色更是兼具透明、水感，打底或當最後步驟點亮都可增加眼妝亮點。

SUQQU眼彩盤全面更新，推出全新7色「晶采盈緻眼彩盤」。（圖／品牌提供）

MODEL示範SUQQU晶采盈緻眼彩盤#03。（圖／品牌提供）

SUQQU晶采盈緻眼彩盤#04試色照。（圖／品牌提供）

知名人氣彩妝師盈喬老師盛讚SUQQU本次的全新四色眼影。（圖／品牌提供）

另外還推出頰彩、唇釉、眼線，網友們敲碗的超嫩漸層腮紅強勢回歸，唇彩推出霧面、亮面兩種質地可選擇，一系列春妝皆擁有細緻高級的光澤感，讓人立即陷入選色障礙！

超嫩漸層腮紅強勢回歸，打造彷彿小寶寶般的粉嫩雙頰。（邱映慈攝）

SUQQU晶采柔艷唇釉霧光版手部試色。（邱映慈攝）

MODEL示範SUQQU晶采柔艷唇釉霧光#104。（圖／品牌提供）

SUQQU 晶采妍色指甲油限定色3色。（邱映慈攝）

▍2.RMK春夏彩妝 Blooming in the City

本次RMK春夏彩妝以優雅的棕色為主軸，推出眼影盤、腮紅、口紅、眉彩、唇線筆、指彩等，共26個品項。

RMK春夏彩妝 Blooming in the City。（邱映慈攝）

RMK棕采輕潤口紅5色全試色。（邱映慈攝）

RMK棕采調色頰盒EX-01 charming flower限定色，搭配粉色、橙色偏光珠光的光燦，增添紅潤氣色展現清新的表情。（邱映慈攝）

RMK 棕采調色眼盒#01試色。（邱映慈攝）

其中棕采調色眼盒、棕采輕潤口紅特別吸引目光，顏色優雅百搭，看似日常的顏色，一抹卻能打造出精緻的高級感，顏色自然的與膚色融合，展現高雅綻放的日式妝容。

MODEL示範棕采輕潤口紅 #05楓紅棕。（邱映慈攝）

MODEL示範棕采輕潤口紅 #03蜜桃棕。（邱映慈攝）

▍3.PAUL & JOE春日野餐彩妝系列

今年春天，當個清新甜美的果汁女孩吧！微珠光鮮亮的眼影、水感Q嫩的雙頰、豐潤嘟嘟唇，在野餐場合完勝所有裝扮、打造最完美的春天妝容！

PAUL & JOE春日野餐彩妝系列。（邱映慈攝）

PAUL & JOE春日野餐彩妝系列打造清新甜美的果汁妝容。（邱映慈攝）

PAUL & JOE 推出「春日野餐限量三色眼影」，繽紛的外盒上裝飾著可愛的貓咪吊飾，清澈透亮的色澤與細緻的珠光一抹顯色，容易暈染好上手，能提升眼睛立體度，單眼皮、泡泡眼也能呈現網美大眼妝！「保濕型豐潤唇萃」一抹打造嘟嘟唇，添加持色粉末，確保色彩鮮豔不黯沉，讓妝效更生動明亮，長效持久。

春日野餐限量三色眼影可愛野餐盒造型的包裝，還掛上了貓咪的吊飾！（邱映慈攝）

西洋菊保濕唇萃手部試色，上至下：#04泰式奶茶 、#05煙燻玫瑰。（邱映慈攝）

西洋菊保濕唇露 #03蜜茶凍。（邱映慈攝）

▍4.ADDICTION春妝「朝露」

近年來人氣不斷攀升的日系彩妝ADDICTION，每每推出新品總造成熱烈討論，今年春妝以「朝露」為靈感，推出唇頰露、潤唇油，單色眼影也推出限定新色。尤其推薦「癮吻粉顏唇頰露」，臉頰和唇部都可使用，打造彷彿染上了自然紅暈的雙頰，用於嘴唇不會沾染口罩，非常實用。

ADDICTION春妝「朝露」形象圖。（圖／品牌提供）

癮吻粉顏唇頰露全5色。（圖／品牌提供）

癮吻植萃潤唇油全9色。（圖／品牌提供）

▍5.CELVOKE春夏彩妝Bitter Pink

講究天然成分、洗鍊風格的日本人氣美妝品牌Celvoke，在2021的春夏帶來以「Bitter Pink」為概念、將幸福與苦澀交織出的愛戀轉化成色彩創作在此次新品中，全系列色彩以深淺愛戀粉及仙氣紫交織著，充滿了色彩張力又具透明感，彷彿就像為臉穿上專屬的薄紗妝感，溫柔的融合同時綻放出細緻大膽、性感且全新的時髦風格。

MODEL示範CELVOKE春夏彩妝玩色恆彩眼影#31玫瑰蜜桃、#32粉紅香檳、#EX08神秘紫醺。（圖／品牌提供）

MODEL示範CELVOKE春夏彩妝玩色絲霧潤色霜，以EX03摩登裸粉打底，疊擦EX01玫瑰奶霜。（圖／品牌提供）

2021春夏一系列以營造甜蜜的小女人氣質色彩，推出全新舒芙蕾質地限量品「玩色絲霧潤色霜」、時髦玩色多變的「玩色恆彩眼影」、溫柔仙氣感的「玩色晶漾唇蜜」、淚光寶石的「玩色深邃眼線液S」及迷魅感的「玩色深邃眼線液C」，讓春妝呈現溫柔又充滿仙氣的氛圍。

MODEL示範CELVOKE春夏彩妝玩色深邃眼線液C EX02酒漬櫻桃。（圖／品牌提供）

▍6.DIOR迪奧春季限量彩妝「繁花盛宴」

本次春妝以迪奧2020春夏高級訂製「浪漫花園系列」為靈感，全新設計推出「2021迪奧春季限量彩妝繁花盛宴」。通過花卉印花、刺繡，揉合春日繁花色彩及澄澈光線，打造一系列粉嫩色譜，既溫柔、又充滿個性，宛如一襲裸粉色紗裙般於春日下浪漫飛舞。

2021迪奧春季限量彩妝繁花盛宴限量版。（圖／品牌提供）

本系列共推出11個品項，以不同質地、光感的演繹，為雙眸、雙頰及唇部點綴細緻閃耀光芒。眼妝限量推出「訂製三色眼影盤繁花盛宴限量版」；頰彩推出全新單品「亮妍潤色頰彩棒繁花盛宴限量版」，搭配膏狀質地，一抹貼合底妝；唇妝包含綻放浪漫粉嫩色彩的豐漾翹唇蜜、粉漾潤唇釉，以及2款全新迪奧藍星唇膏；指彩推出2款迪奧指甲油，讓春色躍上指尖漫舞。

本季最令人引頸期盼的亮妍潤色頰彩棒繁花盛宴限量版，是Dior第一款腮紅棒，如乳霜般柔滑的膏狀質地，能完美貼合底妝，細緻打亮雙頰，為肌膚妝點閃耀光澤。（圖／品牌提供）

迪奧訂製三色眼影盤繁花盛宴限量版#643 Pure Petals 繁花春色、#663 Triple Bloom繁花盛宴。（圖／品牌提供）