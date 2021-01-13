為慶祝即將到來的華人的農曆新年：牛年（2月12日起），Gucci創意總監Alessandro Michele推出哆啦A夢聯名系列，將著名日本動漫人物「哆啦A夢」融入到本系列的特別單品中。哆啦A夢是來自22世紀的機器貓，他用中的神秘道具為小男孩野比大雄提供幫助。此外，此次雙方合作也是為紀念這部漫畫誕生50周年。

該男裝與女裝特別系列將風靡世界的經典藍色哆啦A夢與雙G Logo融匯交織，點綴在不同的產品類別中。在一月下旬，為致敬農曆牛年而特別打造的趣味哆啦A夢變裝單品也將隨之亮相。

哆啦A夢成了人們的好夥伴，將日常生活化為一場場歡樂的冒險。(圖/品牌提供)

在此特殊時刻，哆啦A夢走進由Angelo Pennetta掌鏡的Gucci農曆新年全新形象廣告。這位極具辨識度的卡通人物成了人們的好夥伴，將日常生活化為一場場歡樂的冒險。從吃早餐到與朋友玩電動遊戲或在花園中辦派對，可愛的哆啦A夢以虛擬朋友的身份為人們的生活帶來生動色彩。

掃描Gucci ArtWall和專屬包裝，哆啦A夢會帶來的舞蹈。(圖/品牌提供)

Gucci 2021農曆新年系列採用可持續包裝，其中包括可循環利用的環保袋和為紀念該卡通人物誕生50周年的吊牌。所有包裝都飾有哆啦A夢圖案。

該日本漫畫人物還將在澳大利亞、大陸、香港、印度、日本、馬來西亞、新加坡、臺灣、泰國和越南等地的不同城市的專門店外牆和街道廣告上亮相。他還將成為上海和香港兩地Gucci ArtWall上的明星嘉賓與雙G Logo融合，如同本系列的商品特色。

Gucci App也將推出專屬的娛樂遊戲，人們可借助擴增實境（AR）技術重現哆啦A夢。玩家可通過掃描Gucci ArtWall和專屬包裝，體驗這位鍾愛的卡通人物所帶來的舞蹈。