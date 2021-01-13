37歲大陸女星吳昕擁有姣好外貌及完美纖細身材，先前因加入選秀節目《乘風破浪的姐姐》再度人氣飆漲，以強大的舞台公演實力大獲好評。吳昕近日穿上一套純白簡約套裝出席公開代言活動，讓骨感線條一覽無遺，盡顯優雅迷人。

越簡單的穿搭越能展現時尚感，在工作室曝光的寫真中，吳昕在光影朦朧的場景中拍攝，只見她選擇淺色系的白套裝，值得一提的是，上衣採取一字領及短版設計，更在胸下巧妙收腰，以中空穿法襯托她纖細的腰身，緊緻的腹部線條令人稱羨，整體搭配清新養眼，又兼具性感的女人味。

37歲大陸女星吳昕擁有姣好外貌及完美纖細身材，先前因加入選秀節目《乘風破浪的姐姐》再度人氣飆漲。（圖／摘自微博@吴昕资讯站 ）

吳昕在下半身則選擇直筒西裝褲，以簡約經典的版型展現氣勢及專業感，搭配上招牌的過肩長直髮、銀色耳飾，顯出優雅又清純的效果，再現氣質女神的風範。

吳昕在下半身則選擇直筒西裝褲，以簡約經典的版型展現氣勢及專業感。（圖／摘自微博@吴昕资讯站 ）

吳昕除了白皙皮膚與好身材，體重更長年維持在48公斤，保養得宜的完美體態讓大票粉絲們看了大讚：「昕姐永遠都這麼美」、「姐姐的美麗我已經說累了」、「太驚艷了我昕」、「像芭比娃娃哎，迪士尼公主」、「舒服的驚艷」、「美美噠」等。