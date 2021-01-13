日本女團「東京勁舞娃娃」24歲成員上西星來，近日受邀為知名女性雜誌《ar》拍攝2月號內頁美照，並在個人社群平台上率先公開側拍小露性感，吸引粉絲們熱烈討論。

上西星來擁有洋娃娃般的甜美外貌與燦爛的笑容，從小對於「模特兒」這個職業相當有興趣便在高中時積極前往各大雜誌社試鏡，2013年受到經紀公司賞識如願進入演藝圈成為「東京勁舞娃娃」的一員並拍攝電視劇，也開始擔任起模特兒陸續登上《VoCE》、《美的》、《MAQUIA》、《Ray》等多本知名雜誌封面，受到大批粉絲喜愛。

上西星來近日受到雜誌《ar》的邀請，在1月及2月號的雜誌中為兩項企劃拍攝一系列美照。率先公開的1月號「Get Ready With Me」企劃中，上西星來穿著粉色毛衣搭配乾淨又精緻的妝容，示範冬季裡的柔甜女孩味。

2月號的「美胸企劃」企劃中，上西星來換上粉色透膚上衣散發仙氣，但強光下內搭深V粉色Bra Top一覽無遺，其中一張照片她還不忘彎腰展現雙峰曲線，令粉絲看得臉紅心跳，成功製造話題。