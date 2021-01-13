南韓超人氣網紅Somi (崔素美)，以美豔外表與不科學的水蛇腰而獲得「真人版娜美」的封號，在網路上吸引超過153萬人追蹤。近日她在個人社群平台上曬出工作舊照，火辣的造型令曼妙曲線一覽無遺。

Somi私底下的穿搭風格一向性感、前衛，從不吝嗇在網路上分享凹凸有致的極致身型來製造話題。近日Somi突然在個人IG上曬出過去為自家品牌拍攝型錄時的舊照，並表示「之前只上傳過影片，這次連照片也送上，但那時候比現在還瘦4KG」，而照片中只見她穿著黑色西裝外套，內搭白色高衩連身衣與黑色的過膝長靴，盡顯超完美的身材比例與白皙長腿，配上花朵的點綴，令粉絲們再度暴動，吸引超過2萬人按讚。

不過，在Somi前幾日所公開的照片中，她一樣穿上貼身魚尾洋裝使S曲線一覽無遺，身上絲毫看不出有一絲贅肉，令網友看了忍不住留言「身材實在太好了」、「我的女神怎樣都美」、「真羨慕，胖在該胖的地方」。

事實上，Somi過去曾是網拍模特兒出身，以甜美臉蛋與170cm的高䠷身型成為各大品牌合作的模特兒，成立個人服飾品牌「glander」後便專心當老闆娘，積極在網路上更新商品內容並在IG上分享火辣的穿搭照，成為不少男粉絲心目中的性感女神，也因此有了「網拍女神」的美名。